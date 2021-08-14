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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 августа 2021
Халл Сити
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
16'
К. Уиллок
68'
Л. Дайкс
74'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
85'
Замена
Д. Томас
️️️️
С. Йохансен
85'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Л. Дайкс
Замена
J. Emmanuel
️️️️
Л. Койл
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
Р. Дикки
Пас отдал
Л. Уоллас
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Смолвуд
73'
Красная карточка
Д. Монкур
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дайкс
Пас отдал
С. Йохансен
59'
Замена
А. Доззел
️️️️
И. Хаир
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Магеннис
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Хаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
2
Льюи Койл
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
1-1-1-5
13
Ингрэм
20
Элдер
20
Монкур
23
Льюис-Поттер
5
Доэрти
9
Магеннис
47
Лонгман
21
Смолвуд
5
Джонс
4-3-1-3
28
Одубайо
30
3
Уоллас
5
Барбе
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
13
Дайкс
88
Дьенг
9
Магеннис
8
Смит
8
Смит
9
Магеннис
21
Смолвуд
14
14
21
Смолвуд
2
Койл
34
34
2
Койл
10
Йохансен
8
Томас
8
Томас
10
Йохансен
10
Хаир
21
Доззел
21
Доззел
10
Хаир
13
Дайкс
23
Келман
23
Келман
13
Дайкс
Остались в запасе
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
2
Джимми Данн
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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