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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Халл Сити
Барнсли - Халл Сити: обзор матча 06 ноября 2021
Барнсли
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
33'
Д. Хонимэн
75'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Халл Сити
Желтая карточка
К. Бриттан
88'
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Д. Хонимэн
Замена
Р. Палмер
️️️️
Д. Бенсон
72'
68'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Магеннис
68'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
M. Wilks
Желтая карточка
Д. Бенсон
66'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Уильямс
57'
49'
Желтая карточка
Д. Гривз
Замена
В. Адебойежо
️️️️
D. Cole
46'
37'
Замена
J. Emmanuel
️️️️
Л. Койл
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хонимэн
26'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
19
Джош Бенсон
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
2
Льюи Койл
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-1-3
40
Коллинс
6
Хелик
4
Мун
15
Китчинг
28
Уильямс
6
Гомес
2
Бриттан
19
Бенсон
12
Вудроу
9
Исека
44
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
20
Элдер
12
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
2
Койл
24
Гривз
5
Доэрти
21
Смолвуд
9
Магеннис
28
Уильямс
4
Стайлс
4
Стайлс
28
Уильямс
19
Бенсон
17
Палмер
17
Палмер
19
Бенсон
44
20
Адебойежо
20
Адебойежо
44
2
Койл
34
34
2
Койл
12
47
Лонгман
47
Лонгман
12
9
Магеннис
29
Смит
29
Смит
9
Магеннис
Остались в запасе
Барнсли
Халл Сити
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Барнсли - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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