Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Халл Сити
Лутон Таун - Халл Сити: обзор матча 23 октября 2021
Лутон Таун
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
17'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Халл Сити
83'
Замена
R. Williams
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
Р. Бурк
️️️️
Ф. Оньединма
78'
69'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
64'
Замена
Д. Монкур
️️️️
M. Wilks
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
46'
27'
Желтая карточка
Д. Бернард
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Ф. Оньединма
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
8
Люк Берри
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Халл Сити
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
4-1-5
21
Слуга
15
Брэдли
14
Бри
17
Белл
15
Локьер
16
Ри
23
Корник
44
Оньединма
45
Адебайо
8
Берри
18
Кларк
2-2-1-5
13
Ингрэм
20
Элдер
5
Бернард
12
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
9
Магеннис
2
Койл
24
Гривз
21
Смолвуд
5
Доэрти
44
Оньединма
32
Бурк
32
Бурк
44
Оньединма
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
12
20
Монкур
20
Монкур
12
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
10
Хонимэн
14
14
10
Хонимэн
Остались в запасе
Лутон Таун
Халл Сити
1
Джеймс Ши
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Лутон Таун - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+