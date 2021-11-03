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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 03 ноября 2021
Вест Бромвич
03.11.2021, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
69'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
Желтая карточка
Р. Снодграсс
90'
+1
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Робинсон
88'
79'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Р. Смолвуд
79'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
ГОЛ! 1:0!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
69'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
М. Филлипс
63'
61'
Желтая карточка
Г. Доэрти
Замена
А. Рич
️️️️
К. Брайан
40'
37'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
17'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Э. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
5
Элфи Джонс
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
5
Кларк
22
Брайан
4
Кипр
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
23
Снодграсс
25
Филлипс
9
Грант
47
Робинсон
1-2-1-5
13
Ингрэм
20
Элдер
10
Хонимэн
12
23
Льюис-Поттер
9
Магеннис
2
Койл
24
Гривз
21
Смолвуд
5
Доэрти
22
Брайан
3
Рич
3
Рич
22
Брайан
47
Робинсон
19
Диангана
19
Диангана
47
Робинсон
25
Филлипс
9
Хагилл
9
Хагилл
25
Филлипс
5
Джонс
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
5
Джонс
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
21
Смолвуд
47
Лонгман
47
Лонгман
21
Смолвуд
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Натан Бакстер
ВР
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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