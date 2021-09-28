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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкпул
Халл Сити - Блэкпул: обзор матча 28 сентября 2021
Халл Сити
28.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
84'
Т. Ивс
42'
Ш. Ловери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Блэкпул
85'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Ш. Ловери
Замена
Д. Бернард
️️️️
Д. Монкур
85'
ГОЛ! 1:1!
Т. Ивс
84'
82'
Желтая карточка
Ш. Ловери
Вторая желтая
Л. Койл
80'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Э. Кэннон
77'
71'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Г. Мадин
68'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
62'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Митчелл
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Лонгман
59'
Желтая карточка
Л. Койл
45'
+2
42'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ловери
Пас отдал
Д. Митчелл
Желтая карточка
M. Wilks
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
47
Райан Лонгман
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
1-2-1-5
13
Ингрэм
20
Элдер
20
Монкур
12
23
Льюис-Поттер
7
Кэннон
2
Койл
24
Гривз
5
Джонс
5
Доэрти
1-1-5
12
Максвелл
21
Стерлинг
16
Дугалл
11
Митчелл
36
Кио
29
Гарбатт
14
Мадин
24
Уинтл
20
Монкур
5
Бернард
5
Бернард
20
Монкур
7
Кэннон
39
Ивс
39
Ивс
7
Кэннон
47
Лонгман
29
Смит
29
Смит
47
Лонгман
11
Митчелл
11
Боулер
11
Боулер
11
Митчелл
14
Мадин
12
Йетс
12
Йетс
14
Мадин
19
Ловери
10
10
19
Ловери
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкпул
1
Натан Бакстер
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Блэкпул
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
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1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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