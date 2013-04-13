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Гаэтано Д'Агостино
Статистика
Гаэтано Д'Агостино - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1982 (44), Палермо
#10 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
8
0
0
2
0
Пескара
7
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
1' - 37'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 1
10.03.2013
Пескара
1' - 46'
24'
39'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
25.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
1' - 49'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
1' - 70'
45'
41'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6 : 0
27.01.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 2
13.01.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
1' - 70'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1 : 3
09.12.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1 : 3
02.12.2012
Рома
76' - 90'
78, 78'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 2
31.10.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
21.10.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
1' - 54'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
1' - 32'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
1' - 72'
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
26.08.2012
Торино
1' - 90'
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