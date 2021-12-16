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    Yohan Benalouane - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Yohan Benalouane
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.2022 78' -90' Арис (Салоники) 1:0 ПАОК (Салоники)
    06.03.2022 85' -90' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    26.02.2022 82' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    23.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Атромитос (Перистери)
    20.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    23.01.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.01.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Арис (Салоники)
    05.01.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Арис (Салоники)
    67'
    20.12.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Ионикос (Никея)
    16.12.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    12.12.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    05.12.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Астерас (Триполис)
    28.11.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:1 Арис (Салоники)
    20.11.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 0:5 ПАС (Яннина)
    02.10.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    27.09.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:3 Арис (Салоники)
    22.09.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    17.09.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    13.09.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
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