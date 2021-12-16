|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2022
|78' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|ПАОК (Салоники)
|06.03.2022
|85' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|26.02.2022
|82' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Арис (Салоники)
|05.01.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Арис (Салоники)
|67'
|20.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|16.12.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|28.11.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Арис (Салоники)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:5
|ПАС (Яннина)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:3
|Арис (Салоники)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)