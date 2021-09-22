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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 22 сентября 2021
Арис
22.09.2021, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
10'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Панатинаикос
Желтая карточка
Д. Сандгрен
90'
+4
Замена
️️️️
L. Sasha
90'
+1
87'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
А. Пунгурас
Желтая карточка
А. Камара
86'
86'
Желтая карточка
Р. Перес
86'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
Д. Мансини
82'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Мансини
82'
72'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Хадзийованнис
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Гама
71'
Желтая карточка
Фабиано
67'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
61'
61'
Замена
Маурисио
️️️️
С. Александропулос
61'
Замена
С. Паласиос
️️️️
Л. Вильяфаньес
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Ф. Бертольо
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
Ф. Бертольо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
18
Матео Гарсия
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Факундо Санчес
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
2-5-3
23
Хулиан
14
Брабец
4
Фабиано
6
Сандгрен
8
Джегго
88
7
Мансини
16
Гама
11
Ганя
18
Бертольо
33
Камара
3-3-4
1
Диудис
27
Коцирас
4
Фран Велес
15
Пунгурас
14
Александропулос
10
Витал
21
Перес
27
Хуанкар
7
Хадзийованнис
19
Вильяфаньес
7
Иоаннидис
18
Бертольо
5
Ндиайе
5
Ндиайе
18
Бертольо
16
Гама
18
Гарсия
18
Гарсия
16
Гама
7
Мансини
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Мансини
14
Александропулос
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Александропулос
19
Вильяфаньес
34
Паласиос
34
Паласиос
19
Вильяфаньес
15
Пунгурас
10
Лундквист
10
Лундквист
15
Пунгурас
7
Хадзийованнис
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
9
Македа
9
Македа
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Арис - Панатинаикос
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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