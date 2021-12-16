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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Арис
ОФИ - Арис: обзор матча 16 декабря 2021
ОФИ
16.12.2021, четверг, 18:00
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Арис
15'
Т. Пасалидис
90'
Б. Гама (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Арис
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Гама
Желтая карточка
М. Мельядо
87'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Л. Лабру
83'
81'
Замена
D. Manos
️️️️
А. Камара
80'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Джегго
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Л. Кастаньос
71'
Замена
B. Kamau
️️️️
Д. Тораль
70'
Замена
К. Яннулис
️️️️
Т. Пасалидис
64'
Желтая карточка
Н. Маринакис
59'
56'
Желтая карточка
Э. Сакич
49'
Желтая карточка
Д. Джегго
46'
Замена
Лумор
️️️️
К. Ганя
39'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
36'
22'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
Т. Пасалидис
Пас отдал
П. Вурос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
2-5-4
4
Маринакис
58
Пасалидис
8
Гальегос
29
Мельядо
18
Де Гузман
21
Тораль
38
Балояннис
9
Кастаньос
7
Лабру
2
Вурос
1
Эпасси
3-5-2
23
Хулиан
66
Сакич
4
Фабиано
14
Брабец
18
Гарсия
88
16
Гама
5
Ндиайе
8
Джегго
11
Ганя
33
Камара
58
Пасалидис
18
Яннулис
18
Яннулис
58
Пасалидис
7
Лабру
26
Стайкос
26
Стайкос
7
Лабру
9
Кастаньос
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
9
Кастаньос
21
Тораль
77
77
21
Тораль
11
Ганя
15
Лумор
15
Лумор
11
Ганя
5
Ндиайе
7
Мансини
7
Мансини
5
Ндиайе
8
Джегго
8
Матилья
8
Матилья
8
Джегго
33
Камара
9
9
33
Камара
18
Гарсия
11
Итурбе
11
Итурбе
18
Гарсия
Остались в запасе
ОФИ
Арис
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ОФИ - Арис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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