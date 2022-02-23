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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Атромитос
Арис - Атромитос: обзор матча 23 февраля 2022
Арис
23.02.2022, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Атромитос
45+2'
Д. Мансини
58'
Д. Мансини
83'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Атромитос
ГОЛ! 3:0!
Х. Итурбе
83'
Замена
Лумор
️️️️
К. Ганя
80'
71'
Замена
D. Denic
️️️️
П. Саломон
71'
Замена
Д. Алибек
️️️️
В. Клонаридис
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
70'
64'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Д. Ротариу
ГОЛ! 2:0!
Д. Мансини
58'
54'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Д. Хацисаяс
Желтая карточка
Д. Сандгрен
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мансини
45'
+2
36'
Желтая карточка
П. Саломон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Атромитос
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Арис
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
3-4-3
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
6
Сандгрен
5
Ндиайе
88
8
Матилья
7
Мансини
11
Ганя
33
Камара
11
Итурбе
2-1-1-5
2
Василантонопулос
33
10
Саломон
7
Ротариу
14
Клонаридис
5
Хацисаяс
24
3
Эрлингмарк
10
Муньис
11
Ганя
15
Лумор
15
Лумор
11
Ганя
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
5
Хацисаяс
14
Пападопулос
14
Пападопулос
5
Хацисаяс
10
Саломон
8
8
10
Саломон
7
Ротариу
10
Спиридонович
10
Спиридонович
7
Ротариу
14
Клонаридис
7
Алибек
7
Алибек
14
Клонаридис
Остались в запасе
Арис
Атромитос
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Арис - Атромитос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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