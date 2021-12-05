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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Астерас
Арис - Астерас: обзор матча 05 декабря 2021
Арис
05.12.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
41'
Б. Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Астерас
86'
Замена
А. Бенито
️️️️
К. Сони
Замена
D. Manos
️️️️
А. Камара
86'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Ф. Бертольо
85'
84'
Желтая карточка
П. Атьенца
78'
Замена
️️️️
Д. Кармона
Желтая карточка
Д. Джегго
72'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Гама
70'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Мансини
70'
67'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
46'
Желтая карточка
А. Риера
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
41'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Сандгрен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
33
Denis
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
3-4-3
33
14
Брабец
4
Фабиано
6
Сандгрен
88
7
Мансини
16
Гама
8
Джегго
33
Камара
18
Бертольо
11
Ганя
1-2-5
2
Кармона
6
8
Мунафо
10
Сони
18
Атьенца
19
Кастаньо
24
Альварес
20
Регис
6
Сандгрен
66
Сакич
66
Сакич
6
Сандгрен
16
Гама
18
Гарсия
18
Гарсия
16
Гама
18
Бертольо
8
Матилья
8
Матилья
18
Бертольо
7
Мансини
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Мансини
33
Камара
9
9
33
Камара
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
10
Сони
22
Бенито
22
Бенито
10
Сони
Остались в запасе
Арис
Астерас
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Арис - Астерас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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