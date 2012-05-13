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Вальтер Пандиани
Статистика
Вальтер Пандиани - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1976 (50), Монтевидео
#12 | Нападающий
184 см | 82 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
15
3
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1 : 1
13.05.2012
Севилья
62' - 90'
89'
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
4 : 0
05.05.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
2 : 1
01.05.2012
Эспаньол
79' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 3
28.04.2012
Спортинг
68' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3 : 1
22.04.2012
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
4 : 0
15.04.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
10.04.2012
Эспаньол
69' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 2
07.04.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
0 : 0
01.04.2012
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 2
25.03.2012
Малага
81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
1 : 1
22.03.2012
Эспаньол
80' - 90'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
5 : 1
11.03.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 0
14.01.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
31.10.2011
Эспаньол
75' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
27.10.2011
Бетис
69' - 90'
75'
76'
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
0 : 1
22.10.2011
Эспаньол
76' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.10.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
25.09.2011
Эспаньол
63' - 81'
73'
81'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2011
Хетафе
77' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
2 : 1
18.09.2011
Эспаньол
46' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
2 : 1
11.09.2011
Атлетик
66' - 90'
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