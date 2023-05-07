Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yassin Ayoub - статистика

#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
0 : 2
07.05.2023
Фейеноорд
62' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Витесс
0 : 0
22.04.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
2 : 1
14.04.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
4 : 0
08.04.2023
Экселсиор
65' - 90'
69'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Экселсиор
0 : 0
01.04.2023
Твенте
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
4 : 1
19.03.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Эммен
2 : 0
11.03.2023
Экселсиор
83' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
1' - 63'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
29.10.2022
Экселсиор
1' - 66'
34'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
1' - 29'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
0 : 1
02.10.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
1 : 0
17.09.2022
Экселсиор
1' - 90'
47'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
1' - 67'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Твенте
4 : 0
31.08.2022
Экселсиор
1' - 71'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 6
28.08.2022
ПСВ
1' - 63'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
3 : 1
12.08.2022
Витесс
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
0 : 2
06.08.2022
Экселсиор
65' - 90'
Главные новости
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
8
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
11
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
1
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
20
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+