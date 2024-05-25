Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Mads Albaek
Статистика
Mads Albaek - статистика
Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
1 : 0
25.05.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 0
19.05.2024
Рандерс
72' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 0
15.05.2024
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
2 : 1
05.05.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
0 : 0
28.04.2024
Рандерс
61' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Нордшелланд
1 : 1
17.03.2024
Рандерс
1' - 19'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
0 : 1
11.03.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
78' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс
86' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Рандерс
0 : 0
01.12.2023
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 1
26.11.2023
Оденсе
89' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Силькеборг
1 : 1
10.11.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
2 : 4
05.11.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Орхус
2 : 1
30.10.2023
Рандерс
86' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
2 : 2
22.10.2023
Брондбю
63' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.10.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
1 : 0
01.10.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
1 : 1
24.09.2023
Орхус
49' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
1 : 2
17.09.2023
Рандерс
82' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
3 : 1
03.09.2023
Рандерс
48' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
1 : 0
25.08.2023
Виборг
66' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 0
20.08.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
13.08.2023
Нордшелланд
1' - 62'
44'
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
4 : 0
05.08.2023
Рандерс
61' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
30.07.2023
Видовре
82' - 90'
Главные новости
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
Видео
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
7
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
11
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
1
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
20
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+