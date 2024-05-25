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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Вайле
Рандерс - Вайле: обзор матча 25 мая 2024
Рандерс
25.05.2024, суббота, 16:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
1 : 0
Завершен
Вайле
81'
Р. Альбентоса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Вайле
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
М. Фусейни
90'
87'
Красная карточка
M. Elvius
86'
Замена
Д. Чолина
️️️️
М. Альборнос
86'
Замена
T. Lauritsen
️️️️
Х. Барри
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Альбентоса
81'
Замена
Э. Агиири
️️️️
С. Нордли
80'
Желтая карточка
Д. Бьоркенгрен
78'
73'
Замена
С. Велков
️️️️
Д. Колингер
69'
Замена
А. Якобсен
️️️️
В. Линд
69'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
М. Джувара
Замена
С. Одей
️️️️
M. Brajanac
58'
Замена
Х. Андерссон
️️️️
В. Даммерс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ПЗ
15
Бьорн Копплин
(К)
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
(К)
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
5
Хамза Барри
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
6
Оливер Занден
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
4-3-2-1
30
Карльгрен
13
Ольсен
3
Хег
4
Даммерс
15
Копплин
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
28
Кулибали
7
Нордли
16
Фусейни
80
4-1-2-1-2
13
Векич
6
Альбентоса
25
Провстгор
59
20
Колингер
3
Альборнос
5
Барри
8
Франсуа
7
Джувара
9
Линд
7
Онугха
4
Даммерс
6
Андерссон
6
Андерссон
4
Даммерс
16
Фусейни
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
16
Фусейни
7
Нордли
21
Агиири
21
Агиири
7
Нордли
80
98
Одей
98
Одей
80
3
Альборнос
6
Чолина
6
Чолина
3
Альборнос
20
Колингер
21
Велков
21
Велков
20
Колингер
5
Барри
22
22
5
Барри
7
Джувара
17
17
7
Джувара
9
Линд
18
Якобсен
18
Якобсен
9
Линд
Остались в запасе
Рандерс
Вайле
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Натан Тротт
ВР
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Рандерс - Вайле
1
1
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
6
Нарушения
7
7
Офсайды
1
3
Количество передач
458
330
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kjaersgaard-Andersen, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Новости команд
Все
Рандерс
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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