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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Виборг
Рандерс - Виборг: обзор матча 15 мая 2024
Рандерс
15.05.2024, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
1 : 0
Завершен
Виборг
35'
М. Фусейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Виборг
Замена
О. Занден
️️️️
M. Brajanac
90'
+4
Замена
Й. Кудск
️️️️
Л. Кулибали
90'
+4
85'
Замена
С. Радич
️️️️
Ж. Залетел
78'
Замена
А. Эмента
️️️️
И. Йенсен
Замена
С. Нордли
️️️️
Д. Бьоркенгрен
78'
Замена
С. Одей
️️️️
М. Фусейни
78'
68'
Замена
И. Саид
️️️️
М. Сендергор
67'
Замена
Я. Вестер
️️️️
Й. Греннинг
65'
Желтая карточка
Ж. Залетел
Желтая карточка
Л. Кулибали
64'
62'
Желтая карточка
М. Сендергор
Замена
С. Хансен
️️️️
Ф. Лауэнборг
60'
Желтая карточка
Х. Андерссон
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Фусейни
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ПЗ
15
Бьорн Копплин
(К)
ПЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
58
Нико Мантль
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
22
Emmanuel Ogura
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
37
Якоб Вестер
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-4-1-1
30
Карльгрен
13
Ольсен
6
Андерссон
4
Даммерс
15
Копплин
28
Кулибали
6
Бьоркенгрен
14
Лауэнборг
6
Энггор
16
Фусейни
80
4-1-2-2-1
58
Мантль
5
Залетел
23
Бундгор
30
5
Бюрги
13
Греннинг
8
Мбом
6
Сендергор
10
Йенсен
19
Сержинью
27
Абубакари
80
6
Занден
6
Занден
80
28
Кулибали
4
Кудск
4
Кудск
28
Кулибали
14
Лауэнборг
24
Хансен
24
Хансен
14
Лауэнборг
6
Бьоркенгрен
7
Нордли
7
Нордли
6
Бьоркенгрен
16
Фусейни
98
Одей
98
Одей
16
Фусейни
5
Залетел
55
Радич
55
Радич
5
Залетел
13
Греннинг
37
Вестер
37
Вестер
13
Греннинг
6
Сендергор
19
Саид
19
Саид
6
Сендергор
10
Йенсен
18
Эмента
18
Эмента
10
Йенсен
Остались в запасе
Рандерс
Виборг
22
Emmanuel Ogura
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Рандерс - Виборг
2
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
11
Офсайды
1
5
Количество передач
374
452
Сейвы
2
0
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
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