Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kofi Schulz - статистика

Завершил карьеру
#44 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тироль
22
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
3 : 1
18.05.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
0 : 1
11.05.2024
Альтах
1' - 90'
84'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
3 : 2
04.05.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
27.04.2024
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Тироль
1 : 0
03.03.2024
Хартберг
Был в запасе
45'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Тироль
0 : 2
25.02.2024
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
4 : 1
17.02.2024
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
0 : 1
11.02.2024
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Блау-Вайс
1 : 1
10.12.2023
Тироль
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
1 : 2
05.12.2023
Рапид
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
ЛАСК
1 : 0
25.11.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Тироль
5 : 1
11.11.2023
Альтах
1' - 87'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 2
04.11.2023
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия К
1 : 0
28.10.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
0 : 2
22.10.2023
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
3 : 0
07.10.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Штурм
1 : 0
01.10.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
2 : 3
23.09.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия Л
2 : 3
17.09.2023
Тироль
1' - 90'
38'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Тироль
2 : 4
02.09.2023
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
1 : 1
27.08.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
1 : 1
19.08.2023
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
1 : 0
13.08.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
3 : 0
06.08.2023
Тироль
1' - 90'
36'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Тироль
1 : 3
29.07.2023
Аустрия К
1' - 90'
Главные новости
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
1
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
6
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
1
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
19
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+