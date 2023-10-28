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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Тироль
Аустрия К - Тироль: обзор матча 28 октября 2023
Аустрия К
28.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
45+2'
Ф. Яриц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Тироль
Желтая карточка
Ф. Яриц
90'
+2
Замена
С. Штрауди
️️️️
С. Бонна
90'
+2
84'
Замена
J. Forst
️️️️
М. Тафернер
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
С. Карвейна
80'
77'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
74'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Ю. Эртльталер
Желтая карточка
С. Карвейна
53'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Яриц
Пас отдал
С. Карвейна
45'
+2
19'
Желтая карточка
М. Тафернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
20
Феликс Бахер
(К)
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
27
David Jaunegg
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
3-3-3-1
13
Менцель
4
Джорич
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
81
Гемичибаши
2
Бонна
7
Яриц
24
Верницниг
11
Бенателли
30
Карвейна
3-5-2
1
Стейскал
6
Шульцбахер
22
Окунгбова
20
Бахер
44
6
7
Эртльталер
98
Огринец
30
Тафернер
8
99
Прелец
2
Бонна
44
Штрауди
44
Штрауди
2
Бонна
30
Карвейна
9
Арвейлер
9
Арвейлер
30
Карвейна
7
Эртльталер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
Эртльталер
30
Тафернер
7
7
30
Тафернер
Остались в запасе
Аустрия К
Тироль
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
27
David Jaunegg
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
27
David Jaunegg
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия К - Тироль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Markus Hameter, Austria
Стадион:
Вертерзее
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