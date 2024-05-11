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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 11 мая 2024
Тироль
11.05.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Альтах
41'
Л. Гугганиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Альтах
90'
+2
Желтая карточка
S. Bahloul
Желтая карточка
K. Schulz
84'
84'
Желтая карточка
М. Бере
Замена
D. Tomic
️️️️
М. Тафернер
79'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
79'
78'
Замена
S. Bahloul
️️️️
Г. Сантос
78'
Замена
C. Reiner
️️️️
С. Инголич
78'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Л. Фадингер
Желтая карточка
В. Мюллер
67'
Замена
С. Огринец
️️️️
Б. Блуме
65'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Л. Шульцбахер
57'
49'
Замена
В. Демаку
️️️️
Л. Ягер
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гугганиг
Пас отдал
Г. Сантос
Желтая карточка
М. Тафернер
39'
11'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
O. Diawara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Брор Блуме
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
5
Валентино Мюллер
(К)
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
23
Густаво Сантос
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
Alexander Ranacher
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
6
Весел Демаку
ОП
11
Sofian Bahloul
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
3-5-2
1
Стейскал
6
Шульцбахер
22
Окунгбова
3
Гугганиг
30
Тафернер
44
6
5
Мюллер
10
Блуме
8
99
Прелец
3-2-2-1-1
1
30
Коллер
22
17
Ягер
25
Инголич
76
Уэдраого
10
8
Бере
8
Фадингер
23
Сантос
6
Шульцбахер
14
14
6
Шульцбахер
10
Блуме
98
Огринец
98
Огринец
10
Блуме
30
Тафернер
18
18
30
Тафернер
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
8
Фадингер
37
Эдокполор
37
Эдокполор
8
Фадингер
17
Ягер
6
Демаку
6
Демаку
17
Ягер
23
Сантос
11
11
23
Сантос
10
27
Гебауэр
27
Гебауэр
10
25
Инголич
6
6
25
Инголич
Остались в запасе
Тироль
Альтах
1
Paul Schermer
ВР
28
Thomas Geris
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
28
Thomas Geris
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
3
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
16
Офсайды
1
4
Количество передач
541
236
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
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