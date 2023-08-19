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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 19 августа 2023
Тироль
19.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
16'
Н. Прелец
70'
Э. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - ЛАСК
Желтая карточка
Д. Гугганиг
87'
86'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
И. Мустафа
Замена
D. Stumberger
️️️️
Ф. Бахер
82'
Замена
J. Forst
️️️️
А. Букса
82'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Л. Кронбергер
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гавел
69'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Михорль
69'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Любичич
Замена
С. Огринец
️️️️
М. Тафернер
69'
59'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
59'
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
Ф. Стойкович
45'
+5
Желтая карточка
С. Хорват
ГОЛ! 1:0!
Н. Прелец
Пас отдал
А. Букса
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Cem Üstündag
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
77
Иван Любич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
17
Элиас Гавел
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
3-4-1-2
1
Стейскал
3
Гугганиг
20
Бахер
6
Шульцбахер
30
Тафернер
44
14
6
7
Кронбергер
21
Букса
99
Прелец
4-1-3-2
26
Лаваль
30
Стойкович
16
Андраде
4
Цирайс
2
Белло
34
Михорль
8
Усор
30
Хорват
23
Мустафа
27
Любичич
32
Жуль
20
Бахер
26
26
20
Бахер
7
Кронбергер
7
Эртльталер
7
Эртльталер
7
Кронбергер
30
Тафернер
98
Огринец
98
Огринец
30
Тафернер
21
Букса
7
7
21
Букса
30
Стойкович
33
Лукенедер
33
Лукенедер
30
Стойкович
34
Михорль
32
Йовичич
32
Йовичич
34
Михорль
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
27
Любичич
17
Гавел
17
Гавел
27
Любичич
23
Мустафа
36
Гойгингер
36
Гойгингер
23
Мустафа
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тироль - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
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