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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 11 ноября 2023
Тироль
11.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Альтах
33'
Ю. Эртльталер
39'
Л. Гугганиг (АГ)
45'
Н. Прелец
61'
Ш. Скрбо
80'
С. Огринец
64'
Г. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Альтах
89'
Желтая карточка
Л. Гугганиг
Замена
D. Stumberger
️️️️
K. Schulz
87'
Замена
D. Tomic
️️️️
Н. Прелец
87'
84'
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
Д. Райтер
ГОЛ! 5:1!
С. Огринец
Пас отдал
Л. Кронбергер
80'
Желтая карточка
Ф. Бахер
72'
Замена
С. Огринец
️️️️
Ш. Скрбо
71'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Ю. Эртльталер
71'
64'
ГОЛ! 4:1!
Г. Сантос
Пас отдал
Я. Юрчек
ГОЛ! 4:0!
Ш. Скрбо
Пас отдал
Н. Прелец
61'
61'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
А. Нухиу
58'
Желтая карточка
Т. Шютценауэр
46'
Замена
С. Инголич
️️️️
Ф. Штраус
46'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
К. Гебауэр
46'
Замена
Г. Сантос
️️️️
Л. Фадингер
ГОЛ! 3:0!
Н. Прелец
Пас отдал
Ш. Скрбо
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Гугганиг
39'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эртльталер
33'
31'
Желтая карточка
К. Гебауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
(К)
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Штефан Скрбо
ЛП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
23
Густаво Сантос
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
3-5-2
1
Стейскал
20
Бахер
3
Гугганиг
22
Окунгбова
7
Скрбо
7
Эртльталер
6
44
30
Тафернер
99
Прелец
8
3-1-2-2-2
1
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
4
Штраус
29
Райтер
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
30
Коллер
9
Нухиу
44
26
26
44
7
Скрбо
98
Огринец
98
Огринец
7
Скрбо
7
Эртльталер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
Эртльталер
99
Прелец
18
18
99
Прелец
29
Райтер
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
29
Райтер
4
Штраус
25
Инголич
25
Инголич
4
Штраус
8
Фадингер
23
Сантос
23
Сантос
8
Фадингер
27
Гебауэр
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Гебауэр
9
Нухиу
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Нухиу
Остались в запасе
Тироль
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Harkam, Austria
Стадион:
Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
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