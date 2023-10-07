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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Тироль
Хартберг - Тироль: обзор матча 07 октября 2023
Хартберг
07.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Тироль
59'
К. Ланг
76'
Р. Провиденсе
90+2'
M. Fillafer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Тироль
ГОЛ! 3:0!
M. Fillafer
90'
+2
Замена
M. Fillafer
️️️️
К. Ланг
86'
83'
Замена
А. Букса
️️️️
A. Ranacher
Замена
M. Steinwender
️️️️
Д. Фризер
80'
Замена
J. Halwachs
️️️️
У. Диаките
80'
79'
Желтая карточка
J. Naschberger
ГОЛ! 2:0!
Р. Провиденсе
76'
74'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Л. Кронбергер
Желтая карточка
Р. Провиденсе
69'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Ланг
Пас отдал
Д. Фризер
59'
53'
Желтая карточка
М. Тафернер
Замена
М. Сангаре
️️️️
Т. Кайнц
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
4-1-3-2
1
16
Пфайфер
2
Компош
15
23
Кайнц
28
Хайль
10
Авдияй
27
Ланг
28
Фризер
17
Диаките
10
Прокоп
3-5-1-1
1
Стейскал
20
Бахер
26
6
Шульцбахер
7
Эртльталер
6
44
14
30
Тафернер
7
Кронбергер
99
Прелец
28
Фризер
15
15
28
Фризер
23
Кайнц
18
Сангаре
18
Сангаре
23
Кайнц
27
Ланг
11
11
27
Ланг
17
Диаките
40
40
17
Диаките
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
14
21
Букса
21
Букса
14
7
Кронбергер
14
14
7
Кронбергер
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
1
Paul Schermer
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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