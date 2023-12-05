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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рапид
Тироль - Рапид: обзор матча 05 декабря 2023
Тироль
05.12.2023, вторник, 21:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
90+1'
М. Морман (АГ)
50'
М. Зайдль
74'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Рапид
90'
+6
Желтая карточка
Л. Гргич
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Морман
90'
+1
90'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
М. Зайдль
90'
Замена
М. Морман
️️️️
Г. Бургшталлер
90'
Замена
Т. Шик
️️️️
Н. Касанвирьо
Замена
J. Forst
️️️️
С. Огринец
89'
87'
Красная карточка
Т. Конголо
Замена
D. Stumberger
️️️️
K. Schulz
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Груль
Пас отдал
Т. Конголо
73'
Замена
О. Штрунц
️️️️
Н. Кюн
Замена
С. Огринец
️️️️
Л. Кронбергер
64'
Замена
А. Букса
️️️️
Ю. Эртльталер
64'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Зайдль
Пас отдал
Н. Кюн
Желтая карточка
Л. Кронбергер
29'
25'
Желтая карточка
М. Зайдль
17'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
(К)
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
3-4-1-2
1
Стейскал
6
Шульцбахер
20
Бахер
22
Окунгбова
30
Тафернер
44
10
Блуме
7
Эртльталер
7
Кронбергер
8
99
Прелец
3-1-2-3-1
1
Хедл
5
Конголо
14
Кверфельд
21
Касанвирьо
24
Саттльбергер
8
Гргич
23
Ауэр
19
Кюн
18
Зайдль
18
Груль
9
Бургшталлер
44
26
26
44
7
Кронбергер
98
Огринец
98
Огринец
7
Кронбергер
Огринец
7
7
Огринец
7
Эртльталер
21
Букса
21
Букса
7
Эртльталер
9
Бургшталлер
5
Морман
5
Морман
9
Бургшталлер
18
Зайдль
5
Кершбаум
5
Кершбаум
18
Зайдль
21
Касанвирьо
13
Шик
13
Шик
21
Касанвирьо
19
Кюн
17
Штрунц
17
Штрунц
19
Кюн
Остались в запасе
Тироль
Рапид
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
25
Пауль Гартлер
ВР
10
Dennis Kaygin
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
10
Dennis Kaygin
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Тироль - Рапид
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Florian Jager, Austria
Стадион:
Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
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