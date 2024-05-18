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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Тироль
Вольфсберг - Тироль: обзор матча 18 мая 2024
Вольфсберг
18.05.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Тироль
49'
А. Боакье
57'
С. Пизингер
90+1'
Э. Омич
45+2'
Ф. Бахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Тироль
ГОЛ! 3:1!
Э. Омич
Пас отдал
Т. Забитцер
90'
+1
85'
Красная карточка
Л. Кронбергер
Замена
M. Morgenstern
️️️️
M. Scharfetter
85'
81'
Замена
P. Schermer
️️️️
J. Naschberger
80'
Красная карточка
А. Стейскал
73'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
A. Ranacher
73'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
D. Tomic
58'
Желтая карточка
D. Tomic
ГОЛ! 2:1!
С. Пизингер
Пас отдал
Э. Омич
57'
50'
Желтая карточка
J. Naschberger
ГОЛ! 1:1!
А. Боакье
49'
Замена
А. Боакье
️️️️
С. Алтунашвили
46'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
А. Ясич
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бахер
Пас отдал
М. Тафернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
77
Maximilian Scharfetter
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
4
Scott Kennedy
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
28
Thomas Geris
ЦП
5
Валентино Мюллер
(К)
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
49
Sankara Karamoko
ЦФ
15
Michael Morgenstern
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
3-1-4-1-2
22
Баумгартнер
15
97
Ясич
18
Омич
19
Алтунашвили
14
Мюллер
77
8
Пизингер
8
Балло
1
4
3-4-3
1
Стейскал
20
Бахер
22
Окунгбова
3
Гугганиг
28
5
Мюллер
14
30
Тафернер
14
99
Прелец
18
19
Алтунашвили
20
Боакье
20
Боакье
19
Алтунашвили
77
15
15
77
97
Ясич
10
Забитцер
10
Забитцер
97
Ясич
14
1
1
14
18
7
Скрбо
7
Скрбо
18
14
7
Кронбергер
7
Кронбергер
14
Остались в запасе
Вольфсберг
Тироль
21
Давид Скубль
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
49
Sankara Karamoko
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
49
Sankara Karamoko
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Тироль
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Нарушения
9
11
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
- : -
06.12.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Harkam, Austria
Стадион:
Lavanttal-Arena, Wolfsberg
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