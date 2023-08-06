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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Тироль
Зальцбург - Тироль: обзор матча 06 августа 2023
Зальцбург
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Тироль
57'
К. Конате
87'
К. Конате
90+3'
Д. Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Тироль
ГОЛ! 3:0!
Д. Нене
Пас отдал
А. Дедич
90'
+3
Замена
Л. Моргалла
️️️️
А. Терзич
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Конате
Пас отдал
У. Соле
87'
85'
Желтая карточка
D. Jaunegg
80'
Замена
D. Jaunegg
️️️️
Л. Кронбергер
Замена
Д. Камери
️️️️
Л. Гурна
77'
Замена
О. Глух
️️️️
А. Форсон
77'
Замена
Д. Нене
️️️️
Р. Шимич
66'
62'
Замена
Л. Шульцбахер
️️️️
С. Огринец
62'
Замена
J. Forst
️️️️
А. Букса
ГОЛ! 1:0!
К. Конате
Пас отдал
М. Кьергор
57'
42'
Желтая карточка
D. Stumberger
36'
Желтая карточка
K. Schulz
35'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
17
Аманква Форсон
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Yannick Votter
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шлагер
37
Дедич
31
Павлович
28
Соле
3
Терзич
29
Гурна
2
Бидструп
17
Форсон
14
Кьергор
19
Конате
9
Шимич
2-5-1-2
1
Стейскал
3
Гугганиг
26
44
7
Эртльталер
98
Огринец
14
5
Мюллер
7
Кронбергер
99
Прелец
21
Букса
3
Терзич
39
Моргалла
39
Моргалла
3
Терзич
29
Гурна
70
Камери
70
Камери
29
Гурна
17
Форсон
10
Глух
10
Глух
17
Форсон
9
Шимич
45
Нене
45
Нене
9
Шимич
7
Кронбергер
27
27
7
Кронбергер
98
Огринец
6
Шульцбахер
6
Шульцбахер
98
Огринец
21
Букса
7
7
21
Букса
Остались в запасе
Зальцбург
Тироль
58
Нико Мантль
ВР
16
Lukas Wallner
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Yannick Votter
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
16
Lukas Wallner
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Yannick Votter
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Зальцбург - Тироль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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