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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Тироль
Рапид - Тироль: обзор матча 27 августа 2023
Рапид
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
60'
М. Зайдль
8'
Л. Кронбергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Тироль
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+5
86'
Замена
J. Forst
️️️️
А. Букса
Замена
М. Морман
️️️️
М. Хофманн
82'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
А. Байич
82'
Замена
М. Груль
️️️️
Н. Кюн
79'
76'
Желтая карточка
А. Стейскал
73'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Н. Прелец
69'
Замена
С. Огринец
️️️️
Л. Кронбергер
69'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
A. Ranacher
61'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
ГОЛ! 1:1!
М. Зайдль
Пас отдал
А. Байич
60'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
52'
Замена
М. Освальд
️️️️
М. Косцельник
46'
33'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кронбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
3
Мартин Косцельник
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
28
Мориц Освальд
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
2-5-2-1
1
Хедл
14
Кверфельд
28
Хофманн
23
Ауэр
19
Кюн
5
Кершбаум
24
Саттльбергер
12
Байич
18
Зайдль
3
Косцельник
9
3-4-1-2
1
Стейскал
20
Бахер
3
Гугганиг
6
Шульцбахер
44
6
14
30
Тафернер
7
Кронбергер
21
Букса
99
Прелец
28
Хофманн
5
Морман
5
Морман
28
Хофманн
3
Косцельник
28
Освальд
28
Освальд
3
Косцельник
19
Кюн
18
Груль
18
Груль
19
Кюн
12
Байич
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
12
Байич
99
Прелец
7
Скрбо
7
Скрбо
99
Прелец
7
Кронбергер
98
Огринец
98
Огринец
7
Кронбергер
14
7
Эртльталер
7
Эртльталер
14
21
Букса
7
7
21
Букса
Остались в запасе
Рапид
Тироль
25
Пауль Гартлер
ВР
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рапид - Тироль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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