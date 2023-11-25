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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Тироль
ЛАСК - Тироль: обзор матча 25 ноября 2023
ЛАСК
25.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
14'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Тироль
86'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Л. Кронбергер
Замена
П. Михорль
️️️️
Б. Йовичич
75'
71'
Замена
С. Огринец
️️️️
Ю. Эртльталер
71'
Замена
А. Букса
️️️️
Н. Прелец
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
70'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
М. Усор
70'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
70'
Желтая карточка
Ф. Цирайс
55'
28'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
ГОЛ! 1:0!
Р. Жуль
Пас отдал
И. Любич
14'
4'
Желтая карточка
О. Окунгбова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
(К)
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
3-4-1-2
26
Лаваль
30
Стойкович
40
Таловеров
16
Андраде
2
Белло
77
Любич
32
Йовичич
4
Цирайс
8
Усор
32
Жуль
27
Любичич
3-4-1-2
1
Стейскал
20
Бахер
22
Окунгбова
6
Шульцбахер
44
6
7
Эртльталер
30
Тафернер
7
Кронбергер
8
99
Прелец
32
Йовичич
34
Михорль
34
Михорль
32
Йовичич
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
8
Усор
36
Гойгингер
36
Гойгингер
8
Усор
7
Кронбергер
14
14
7
Кронбергер
7
Эртльталер
98
Огринец
98
Огринец
7
Эртльталер
99
Прелец
21
Букса
21
Букса
99
Прелец
Остались в запасе
ЛАСК
Тироль
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
10
Брор Блуме
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
10
Брор Блуме
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча ЛАСК - Тироль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Jakob Semler, Austria
Стадион:
Райффайзен Арена
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