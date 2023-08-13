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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 13 августа 2023
Альтах
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
90+8'
Л. Фадингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Тироль
ГОЛ! 1:0!
Л. Фадингер
90'
+8
Замена
Я. Юрчек
️️️️
К. Гебауэр
87'
84'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Л. Кронбергер
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Бере
80'
75'
Замена
J. Forst
️️️️
А. Букса
71'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
Желтая карточка
Г. Сантос
63'
Замена
Г. Сантос
️️️️
Н. Бишоф
57'
46'
Замена
М. Тафернер
️️️️
A. Ranacher
46'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
С. Огринец
Желтая карточка
Н. Бишоф
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
13
Alexander Eckmayr
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
23
Густаво Сантос
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
3-1-2-4
1
47
Лукачевич
17
Ягер
5
Гугганиг
8
Бере
8
Фадингер
27
Гебауэр
9
Нухиу
6
30
Коллер
27
Бишоф
3-4-1-2
1
Стейскал
3
Гугганиг
26
6
Шульцбахер
6
98
Огринец
14
44
7
Кронбергер
21
Букса
99
Прелец
27
Гебауэр
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Гебауэр
8
Бере
22
22
8
Бере
27
Бишоф
23
Сантос
23
Сантос
27
Бишоф
98
Огринец
7
Скрбо
7
Скрбо
98
Огринец
14
30
Тафернер
30
Тафернер
14
7
Кронбергер
7
Эртльталер
7
Эртльталер
7
Кронбергер
21
Букса
7
7
21
Букса
Остались в запасе
Альтах
Тироль
13
Alexander Eckmayr
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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