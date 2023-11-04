Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Зальцбург
Тироль - Зальцбург: обзор матча 04 ноября 2023
Тироль
04.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
27'
К. Конате
90+5'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Зальцбург
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
К. Конате
Пас отдал
Д. Нене
Желтая карточка
Ф. Бахер
90'
+4
Вторая желтая
Л. Шульцбахер
90'
+1
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
85'
82'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Д. Гиндо
Замена
D. Tomic
️️️️
Ю. Эртльталер
82'
Замена
А. Букса
️️️️
J. Naschberger
62'
62'
Замена
М. Бидструп
️️️️
А. Форсон
62'
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
55'
Желтая карточка
Л. Гурна
48'
Желтая карточка
К. Конате
46'
Замена
С. Байду
️️️️
У. Соле
46'
Замена
Д. Нене
️️️️
О. Глух
45'
+7
Желтая карточка
У. Соле
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Конате
Пас отдал
Л. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
(К)
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
(К)
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
10
Оскар Глух
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-4-3
1
Стейскал
6
Шульцбахер
20
Бахер
22
Окунгбова
30
Тафернер
6
44
7
Эртльталер
14
99
Прелец
8
3-1-2-2-2
30
Шлагер
28
Соле
31
Павлович
27
Гиндо
29
Гурна
24
Сучич
24
Капалдо
17
Форсон
10
Глух
19
Конате
9
Шимич
7
Эртльталер
18
18
7
Эртльталер
14
21
Букса
21
Букса
14
27
Гиндо
17
Ульмер
17
Ульмер
27
Гиндо
28
Соле
6
Байду
6
Байду
28
Соле
17
Форсон
2
Бидструп
2
Бидструп
17
Форсон
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
10
Глух
45
Нене
45
Нене
10
Глух
Остались в запасе
Тироль
Зальцбург
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Зальцбург
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
Новости команд
Все
Тироль
Зальцбург
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+