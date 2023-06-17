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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
Артур Галоян
Новости
€ 500 тыс
Артур Галоян - новости
Торпедо
25 июня 1999 (27), Москва
#21 | Полузащитник
175 см
Россия
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Фото
Московский клуб подписал экс-спартаковца из «Балтики»
21 июня
1
Фото
«Балтика» подписала полузащитника «Алании»
2023.06.17 22:24
1
«Алания» купила Галояна. Им интересовались ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Крылья» и «Арсенал»
2022.07.09 10:58
Полузащитник «Велеса» Галоян ведет переговоры с клубом РПЛ
2022.06.20 10:34
Полузащитник «Велеса» Галоян получил армянское гражданство
2022.04.13 15:38
Владелец «Велеса»: «Галоян еще не получил армянский паспорт»
2022.04.12 20:15
Полузащитник «Велеса» Галоян будет выступать за сборную Армении
2022.04.12 17:48
1
«Арсенал», «Ростов» и «Крылья Советов» претендуют на Галояна из «Велеса»
2022.01.29 16:25
«Матч ТВ»: «Ростов» поборется с «Локомотивом» за Галояна
2021.11.22 23:52
1
22-летний Галоян из «Велеса» заинтересовал «Локомотив»
2021.11.20 10:18
4
Фото
Лантратов, Евгеньев и Чалов – в символической сборной третьего тура Кубка России
2021.10.28 21:38
2
Sport24: Галоян не договорился с ЦСКА о контракте. Он перейдет в «Уфу»
2021.06.30 20:13
6
Галоян и Лапшов пройдут просмотр в ЦСКА
2021.06.17 23:39
1
Тренер «Уфы» Стукалов: «Нам был интересен Галоян, но он, вероятно, перейдет в ЦСКА»
2021.06.11 10:21
«Галоян отправляется покорять РПЛ». «Велес» объявил об уходе хавбека, которым интересуется ЦСКА
2021.06.11 10:07
«Матч ТВ»: ЦСКА ведет переговоры о трансфере Галояна
2021.05.30 20:31
9
Полузащитник «Велеса» Галоян может перейти в ЦСКА
2021.05.17 19:38
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