Полузащитник «Велеса» Галоян получил армянское гражданство

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян получил армянский паспорт, сообщает пресс-служба клуба.
Вчера 22-летний игрок посетил местную Академию футбола и встретился с главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом.
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Полузащитник «Велеса» Артур Галоян получил армянский паспорт, сообщает пресс-служба клуба.
Вчера 22-летний игрок посетил местную Академию футбола и встретился с главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом.