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Полузащитник «Велеса» Галоян получил армянское гражданство

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян получил армянский паспорт, сообщает пресс-служба клуба.

Вчера 22-летний игрок посетил местную Академию футбола и встретился с главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом.

  • Ожидается, что Галоян будет вызван на июньский сбор национальной сборной Армении.
  • Хавбек родился в Москве, воспитанник ФШМ «Торпедо».
  • В этом сезоне Галоян провел за «Велес» 31 матч, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Велеса»

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