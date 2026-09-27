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Артур Галоян - статистика

Торпедо
25 июня 1999 (27), Москва
#21 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Торпедо
1 : 1
17.09.2026
Велес
83' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2026
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Шинник
2 : 0
10.09.2026
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Текстильщик
1 : 4
04.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
30.08.2026
Торпедо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Торпедо
1 : 1
17.09.2026
Велес
83' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2026
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Текстильщик
1 : 4
04.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
30.08.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
3 : 0
21.08.2026
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
0 : 4
15.08.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 2
08.08.2026
Сочи
82' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал
1 : 0
02.08.2026
Торпедо
1' - 60'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Торпедо
1 : 1
26.07.2026
Шинник
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Торпедо
3 : 1
19.07.2026
Волга
46' - 90'
58'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Урал
0 : 1
13.07.2026
Торпедо
59' - 90'
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