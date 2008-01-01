Полузащитник «Велеса» Галоян может перейти в ЦСКА

Дожили. Будем устояться игроками ФНЛ. Пора бы уже лямов 100 вложить в состав, а не только продавать игроков
ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Велеса» Артуру Галояну, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, 21-летнего футболиста могут пригласить на просмотр в команду Ивицы Олича.
Скауты ЦСКА уже просматривали полузащитника во время матчей.
- Галоян – воспитанник «Торпедо».
- В текущем сезоне он провел за «Велес» 41 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.