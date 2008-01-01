Полузащитник «Велеса» Галоян может перейти в ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Велеса» Артуру Галояну, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 21-летнего футболиста могут пригласить на просмотр в команду Ивицы Олича.

Скауты ЦСКА уже просматривали полузащитника во время матчей.