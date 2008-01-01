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    Полузащитник «Велеса» Галоян может перейти в ЦСКА

    ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Велеса» Артуру Галояну, сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, 21-летнего футболиста могут пригласить на просмотр в команду Ивицы Олича.

    Скауты ЦСКА уже просматривали полузащитника во время матчей.

    • Галоян – воспитанник «Торпедо».
    • В текущем сезоне он провел за «Велес» 41 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1084

      Dr.Metal 29 минут назад

      Дожили. Будем устояться игроками ФНЛ. Пора бы уже лямов 100 вложить в состав, а не только продавать игроков

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