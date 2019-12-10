Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Федеричи - статистика

Завершил карьеру
31 января 1985 (41)
#23 | Вратарь
188 см | 83 кг
Австралия | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сток Сити
3 : 0
10.12.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
2 : 1
07.12.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
1 : 2
30.11.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Кардифф
1 : 0
26.11.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
23.11.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Барнсли
2 : 4
09.11.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сток Сити
0 : 2
04.11.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 0
26.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
2 : 0
19.10.2019
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
1 : 2
05.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Сток Сити
0 : 1
01.10.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
27.09.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
0 : 0
21.09.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 2
14.09.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
31.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
0 : 3
24.08.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
3 : 1
21.08.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сток Сити
2 : 2
17.08.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Чарльтон
3 : 1
10.08.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
1 : 2
03.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+