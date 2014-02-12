Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэмьен Дафф - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1979 (47)
#16 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Ирландия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
15
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Фулхэм
2 : 3
12.02.2014
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 3
01.02.2014
Саутгемптон
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2 : 0
28.01.2014
Фулхэм
71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2 : 0
18.01.2014
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 4
11.01.2014
Сандерленд
1' - 69'
52'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 1
01.01.2014
Вест Хэм
1' - 78'
32'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1 : 2
26.12.2013
Фулхэм
1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
2 : 4
21.12.2013
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4 : 1
14.12.2013
Фулхэм
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2 : 0
08.12.2013
Астон Вилла
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 2
04.12.2013
Тоттенхэм
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3 : 0
30.11.2013
Фулхэм
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2 : 0
26.10.2013
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
21.10.2013
Фулхэм
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
05.10.2013
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2 : 0
21.09.2013
Фулхэм
1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
14.09.2013
Вест Бромвич
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 0
31.08.2013
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Фулхэм
1 : 3
24.08.2013
Арсенал
1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0 : 1
17.08.2013
Фулхэм
1' - 90'
53'
90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+