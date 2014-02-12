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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 12 февраля 2014
Фулхэм
12.02.2014, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
7'
К. Туре (АГ)
61'
К. Ричардсон
40'
Д. Старридж
70'
Ф. Коутиньо
90+1'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
90'
+2
Желтая карточка
С. Джеррард
90'
+2
Замена
Д. Аггер
️️️️
Ф. Коутиньо
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Хейтинга
90'
81'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Р. Стерлинг
75'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
Д. Стокдейл
️️️️
М. Стекеленбург
74'
Травма
М. Стекеленбург
72'
70'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Старридж
Замена
А. Качаниклич
️️️️
К. Ричардсон
69'
Желтая карточка
К. Ричардсон
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Ричардсон
61'
55'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
С. Ритер
49'
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Туре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Райан Танниклифф
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
29
Ларнелл Коул
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-5-1
1
Стекеленбург
6
Риисе
5
Хейтинга
5
Берн
27
Ритер
15
Ричардсон
6
Квист
14
Сидуэлл
90
Холтби
8
Танниклифф
10
Бент
4-2-2-2
22
Миньоле
20
Фланаган
37
Шкртел
2
Туре
26
Сиссоко
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Стерлинг
15
Старридж
9
Суарес
1
Стекеленбург
13
Стокдейл
13
Стокдейл
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
20
Качаниклич
20
Качаниклич
15
Ричардсон
19
Стерлинг
10
Тейшейра
10
Тейшейра
19
Стерлинг
11
Коутиньо
22
Аггер
22
Аггер
11
Коутиньо
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
29
Ларнелл Коул
ЦП
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
29
Ларнелл Коул
ЦП
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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