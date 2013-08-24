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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 24 августа 2013
Фулхэм
24.08.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
77'
Д. Бент
14'
О. Жиру
41'
Л. Подольски
68'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Арсенал
82'
Замена
Я. Саного
️️️️
Л. Подольски
81'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
П. Касами
79'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бент
77'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Сидуэлл
75'
Желтая карточка
С. Паркер
73'
72'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
О. Жиру
70'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Росицки
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Касорла
Замена
А. Качаниклич
️️️️
А. Таарабт
62'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Дафф
59'
41'
ГОЛ! 0:2!
Л. Подольски
21'
Желтая карточка
А. Рэмзи
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
35
Гедион Зелалем
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-4-1-1
13
Стокдейл
6
Риисе
3
Хьюз
4
Хангеланд
27
Ритер
49
Таарабт
8
Паркер
14
Сидуэлл
16
Дафф
23
Касами
10
Бербатов
4-5-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
4
Мертезакер
3
Санья
3
Гиббс
32
Уолкотт
10
Росицки
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Подольски
9
Жиру
14
Сидуэлл
14
Карагунис
14
Карагунис
14
Сидуэлл
49
Таарабт
20
Качаниклич
20
Качаниклич
49
Таарабт
16
Дафф
10
Бент
10
Бент
16
Дафф
9
Жиру
18
Монреаль
18
Монреаль
9
Жиру
10
Росицки
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Росицки
10
Подольски
9
Саного
9
Саного
10
Подольски
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
35
Гедион Зелалем
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
Остались в запасе
35
Гедион Зелалем
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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