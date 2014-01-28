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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Фулхэм
Суонси - Фулхэм: обзор матча 28 января 2014
Суонси
28.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
61'
Д. Шелви
76'
Чико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Фулхэм
Желтая карточка
В. Бони
90'
+1
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Де Гузман
88'
83'
Замена
М. Танкович
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Ж. Амат
️️️️
Д. Шелви
79'
ГОЛ! 2:0!
Чико
Пас отдал
Д. Де Гузман
76'
75'
Желтая карточка
К. Ричардсон
71'
Замена
Д. Дафф
️️️️
К. Демпси
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
61'
59'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Дежага
Замена
Н. Дайер
️️️️
П. Эрнандес
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Треммель
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
7
Бриттон
18
Де Гузман
26
Шелви
15
Раутледж
19
Эрнандес
2
Бони
4-5-1
1
Стекеленбург
27
Ритер
5
Берн
4
Хангеланд
15
Ричардсон
21
Дежага
8
Паркер
20
Качаниклич
2
Демпси
14
Сидуэлл
10
Бербатов
26
Шелви
5
Амат
5
Амат
26
Шелви
18
Де Гузман
8
Посуэло
8
Посуэло
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
12
Дайер
19
Эрнандес
2
Демпси
16
Дафф
16
Дафф
2
Демпси
10
Бербатов
22
Танкович
22
Танкович
10
Бербатов
21
Дежага
10
Бент
10
Бент
21
Дежага
Остались в запасе
Суонси
Фулхэм
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Суонси - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
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