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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 18 января 2014
Арсенал
18.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
57'
С. Касорла
62'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
86'
Замена
П. Касами
️️️️
А. Качаниклич
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Озил
86'
Замена
Л. Подольски
️️️️
С. Гнабри
71'
68'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Дежага
ГОЛ! 2:0!
С. Касорла
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Уилшир
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
20
Матье Фламини
ОП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ОП
8
Скотт Паркер
(К)
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
10
Уилшир
20
Фламини
8
Касорла
10
Озил
7
Гнабри
9
Жиру
4-2-3-1
1
Стекеленбург
27
Ритер
5
Берн
4
Хангеланд
15
Ричардсон
14
Сидуэлл
8
Паркер
21
Дежага
2
Демпси
20
Качаниклич
10
Бербатов
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
7
Гнабри
10
Подольски
10
Подольски
7
Гнабри
20
Качаниклич
23
Касами
23
Касами
20
Качаниклич
21
Дежага
10
Бент
10
Бент
21
Дежага
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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