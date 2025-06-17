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Джоуи Бартон
Новости
Джоуи Бартон - новости
Завершил карьеру
2 сентября 1982 (44)
#8 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
Бартон – об экс-президенте США: «Трясется, как срущий пес»
4 марта
Видео
Бартон двумя словами отреагировал на жесткий подкат Бонуччи против девушки
2025.06.17 14:14
1
Фото
Экс-игрок сборной Англии провозгласил себя папой римским
2025.04.23 07:12
7
Фото
Бартону не понравился внешний вид Аморима: «Не смей носить худи в «МЮ», ублюдок»
2025.02.22 22:13
3
Бартон не пощадил Аморима: «Шарлатан с сальными волосами, мешок с дерьмом»
2025.02.22 20:47
Бартона будут судить за разбитый нос жены
2024.06.08 17:40
Бартон: «Месси был генетически модифицирован в юном возрасте»
2024.05.04 14:28
2
Бартон призвал не давать работу в мужском футболе женщинам
2023.12.10 14:08
1
Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo
2020.04.28 00:56
16
The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба
2019.04.14 19:51
3
ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения
2019.04.13 23:50
4
Бартон: «Неймар – это Ким Кардашьян от футбола»
2018.09.22 13:59
3
Фото
Экс-игрок «Манчестер Сити» Бартон стал главным тренером «Флитвуда»
2018.06.03 10:08
2
Бартон: «VAR – это просто фарс»
2018.03.28 09:54
6
Бартон — Гвардиоле: «Хватит жаловаться! Английский футбол отличается от континентального, он контактный»
2018.01.30 23:31
6
Бартон: «Венгер задержался на вечеринке и ждет, когда его оттуда выкинут»
2017.10.17 21:05
1
Видео
Хавбек «Бернли» Бартон снялся в клипе британского певца Моррисси
2017.10.17 15:21
1
Дисквалификация Бартона за ставки сокращена с 18 месяцев до 13
2017.07.28 21:38
Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на футбол
2017.04.26 16:07
5
Бартон — тренеру «Бернли»: «Давно не сидел на скамейке, бутсы надо брать?»
2017.01.15 10:47
2
Бартона обвиняют в совершении 1260 ставок на футбольные матчи
2016.12.23 20:29
3
Бартон вернулся в «Бернли» до конца сезона
2016.12.20 23:27
Бартон получил дисквалификацию на один матч из-за ставок на футбол
2016.11.18 00:08
2
За ссору с футболистами и тренерами Бартон был изгнан из «Рейнджерс» на месяц
2016.10.10 00:01
1
Бартон: «Ходжсон тот человек, который ведет за собой»
2016.06.14 07:45
1
Бартон: «У России средняя команда, Англия потеряла два очка»
2016.06.12 10:04
40
Официально
Бартон официально перешел в «Рейнджерс»
2016.05.24 17:13
Бартон готов оставить АПЛ и перейти в «Рейнджерс»
2016.05.14 19:29
Четыре клуба заинтересованы в подписании Бартона
2015.08.12 18:15
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
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Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
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Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
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«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
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Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
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Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
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РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
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