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    Бартон: «Венгер задержался на вечеринке и ждет, когда его оттуда выкинут»

    Полузащитник английского «Бернли» Джоуи Бартон поделился мыслями о ситуации с главным тренером в лондонском «Арсенале». По мнению игрока, Арсен Венгер больше не должен работать с «канонирами».

    «Знаю, что все фанаты «Арсенала» тревожатся из-за тренера. Однако француз продолжает верить в свою способность построить хорошую команду. В прошлом году у Венгера была прекрасная возможность уйти, но он ею не воспользовался.

    При этом я преклоняюсь перед успехами, которых «Арсенал» достиг при этом тренере. Однако он задержался на вечеринке и ждет, шатаясь во все стороны, когда его выкинут», – сказал Бартон.

    Венгер работает с лондонцами с 1996 года.

    Источник: talkSPORT

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    17.10.2017 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 октября 2017, 04:37

      Джоуи как обычно в своем репертуаре - жестко, но справедливо))

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