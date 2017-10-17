Бартон: «Венгер задержался на вечеринке и ждет, когда его оттуда выкинут»

Полузащитник английского «Бернли» Джоуи Бартон поделился мыслями о ситуации с главным тренером в лондонском «Арсенале». По мнению игрока, Арсен Венгер больше не должен работать с «канонирами».

«Знаю, что все фанаты «Арсенала» тревожатся из-за тренера. Однако француз продолжает верить в свою способность построить хорошую команду. В прошлом году у Венгера была прекрасная возможность уйти, но он ею не воспользовался.

При этом я преклоняюсь перед успехами, которых «Арсенал» достиг при этом тренере. Однако он задержался на вечеринке и ждет, шатаясь во все стороны, когда его выкинут», – сказал Бартон.

Венгер работает с лондонцами с 1996 года.