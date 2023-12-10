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    Бартон призвал не давать работу в мужском футболе женщинам

    Бывший игрок «Ньюкасла» Джоуи Бартон считает плохой практикой приглашать женщин на работу в мужской футбол.

    «Я неоднократно видел, как женщины компрометируют себя в мужском футболе. Это смешно.

    Они могут отправить игрокам голые фото, завести романы, разбить семьи. Такое происходит постоянно.

    Опасно нанимать женщин на должности в мужском футболе. Это путь к катастрофе», – сказал Бартон.

    • Ранее британец выступил против работы женщин комментаторами.
    • Бартон завершил карьеру в 2017 году.
    • На его счету 1 матч за сборную Англии.

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    Источник: твиттер Джоуи Бартона

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