Бартон призвал не давать работу в мужском футболе женщинам

Бывший игрок «Ньюкасла» Джоуи Бартон считает плохой практикой приглашать женщин на работу в мужской футбол.

«Я неоднократно видел, как женщины компрометируют себя в мужском футболе. Это смешно.

Они могут отправить игрокам голые фото, завести романы, разбить семьи. Такое происходит постоянно.

Опасно нанимать женщин на должности в мужском футболе. Это путь к катастрофе», – сказал Бартон.