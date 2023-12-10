Бартон призвал не давать работу в мужском футболе женщинам

Бывший игрок «Ньюкасла» Джоуи Бартон считает плохой практикой приглашать женщин на работу в мужской футбол.
«Я неоднократно видел, как женщины компрометируют себя в мужском футболе. Это смешно.
Они могут отправить игрокам голые фото, завести романы, разбить семьи. Такое происходит постоянно.
Опасно нанимать женщин на должности в мужском футболе. Это путь к катастрофе», – сказал Бартон.
- Ранее британец выступил против работы женщин комментаторами.
- Бартон завершил карьеру в 2017 году.
- На его счету 1 матч за сборную Англии.
Источник: твиттер Джоуи Бартона