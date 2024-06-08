Бартона будут судить за разбитый нос жены

Бывший игрок сборной Англии Джоуи Бартон предстанет перед судом. Будет рассматриваться дело о его нападении на жену.

Следствие установило, что в 2021 году в пьяном виде Бартон ударил супругу по голове. У женщины был разбит нос, а на лбу появился синяк размером с мяч для гольфа.

Позднее жена Бартона заявила, что Джоуи не виноват и что травму она получила случайно ввиду выпитых четырех-пяти бутылок вина. Однако следствие не сочло эти показания причиной отмены преследования спортсмена.