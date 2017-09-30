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    Бенуа Ассу-Экотто - статистика

    Защитник
    Имя Бенуа
    Фамилия Ассу-Экотто
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 13 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.01.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Метц (Метц)
    20.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 3:0 Страсбур (Страсбур)
    16.12.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Метц (Метц)
    09.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    02.12.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Метц (Метц)
    29.11.2017 Был в запасе Метц (Метц) 0:3 Марсель (Марсель)
    25.11.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Амьен (Амьен)
    18.11.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:0 Метц (Метц)
    29.10.2017 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Метц (Метц)
    30.09.2017 1' -52' Нант (Нант) 1:0 Метц (Метц)
    46' 52'
    23.09.2017 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Труа (Труа)
    08.09.2017 1' -56' Метц (Метц) 1:5 ПСЖ (Париж)
    56'
    26.08.2017 1' -90' Кан (Кан) 1:0 Метц (Метц)
    18.08.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монако (Монако)
    12.08.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    45'
    05.08.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:3 Генгам (Генгам)
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