|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|13
|0
|0
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.01.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Метц (Метц)
|20.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:0
|Страсбур (Страсбур)
|16.12.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Метц (Метц)
|09.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|02.12.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Метц (Метц)
|29.11.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|25.11.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Амьен (Амьен)
|18.11.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Метц (Метц)
|29.10.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Метц (Метц)
|30.09.2017
|1' -52'
|Нант (Нант)
|1:0
|Метц (Метц)
|46' 52'
|23.09.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Труа (Труа)
|08.09.2017
|1' -56'
|Метц (Метц)
|1:5
|ПСЖ (Париж)
|56'
|26.08.2017
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:0
|Метц (Метц)
|18.08.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монако (Монако)
|12.08.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|45'
|05.08.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:3
|Генгам (Генгам)