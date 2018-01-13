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Бенуа Ассу-Экотто
Статистика
Бенуа Ассу-Экотто - статистика
Завершил карьеру
24 марта 1984 (42)
#32 | Защитник
180 см | 73 кг
Камерун | Франция
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Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
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Лига Европы 2011/2012
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Кубок Английской лиги 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
13
0
0
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 1
13.01.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3 : 0
20.12.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 3
16.12.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 1
02.12.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 3
29.11.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 2
25.11.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 0
18.11.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
29.10.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
30.09.2017
Метц
1' - 52'
46'
52'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
0 : 1
23.09.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
1 : 5
08.09.2017
ПСЖ
1' - 56'
56'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1 : 0
26.08.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
0 : 1
18.08.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
2 : 0
12.08.2017
Метц
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1 : 3
05.08.2017
Генгам
1' - 90'
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