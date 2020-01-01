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    Дэвид Наджент - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Дэвид
    Фамилия Наджент
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 81
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 9 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2020 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    22.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.02.2020 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    12.02.2020 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Престон (Престон)
    08.02.2020 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:2 Престон (Престон)
    01.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Суонси (Суонси)
    21.01.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:3 Престон (Престон)
    18.01.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    11.01.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Престон (Престон)
    01.01.2020 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 1:1 Престон (Престон)
    21.12.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:0 Престон (Престон)
    14.12.2019 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    10.12.2019 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    52'
    07.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Престон (Престон)
    02.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.11.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Престон (Престон)
    23.11.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Престон (Престон)
    09.11.2019 Был в запасе Престон (Престон) 3:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    26.10.2019 Был в запасе Престон (Престон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    22.10.2019 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Лидс (Лидс)
    19.10.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Престон (Престон)
    16'
    05.10.2019 1' -90' Престон (Престон) 5:1 Барнсли (Барнсли)
    01.10.2019 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Престон (Престон)
    28.09.2019 Был в запасе Престон (Престон) 3:3 Бристоль Сити (Бристоль)
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