Дэвид Наджент - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Наджент
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|81
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Наджент
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.02.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|12.02.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Престон (Престон)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Престон (Престон)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|21.01.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:3
|Престон (Престон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Престон (Престон)
|01.01.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Престон (Престон)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Престон (Престон)
|14.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|10.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|52'
|07.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Престон (Престон)
|02.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Престон (Престон)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Престон (Престон)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.10.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|19.10.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Престон (Престон)
|16'
|05.10.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|5:1
|Барнсли (Барнсли)
|01.10.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Престон (Престон)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:3
|Бристоль Сити (Бристоль)