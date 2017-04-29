Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стивен Пиенаар - статистика

Завершил карьеру
17 февраля 1982 (44)
#20 | Полузащитник
170 см | 66 кг
ЮАР
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
15
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0 : 1
29.04.2017
Борнмут
1' - 55'
46'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1 : 0
26.04.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
2 : 2
15.04.2017
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
0 : 3
09.04.2017
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сандерленд
0 : 4
11.02.2017
Саутгемптон
45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0 : 4
04.02.2017
Сандерленд
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
0 : 0
31.01.2017
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4 : 1
31.12.2016
Сандерленд
45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Суонси
3 : 0
10.12.2016
Сандерленд
1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
2 : 1
03.12.2016
Лестер
1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
26.11.2016
Сандерленд
1' - 79'
70'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 2
05.11.2016
Сандерленд
1' - 59'
43'
59'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 4
29.10.2016
Арсенал
1' - 70'
41'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1 : 0
22.10.2016
Сандерленд
1' - 80'
40'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сток Сити
2 : 0
15.10.2016
Сандерленд
55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2 : 3
24.09.2016
Кристал Пэлас
1' - 15'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1 : 0
18.09.2016
Сандерленд
1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Саутгемптон
1 : 1
27.08.2016
Сандерленд
1' - 67'
65'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1 : 2
21.08.2016
Мидлсбро
37' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+