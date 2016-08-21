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Сандерленд - Мидлсбро
Сандерленд - Мидлсбро: обзор матча 21 августа 2016
Сандерленд
21.08.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
71'
П. ван Анхолт
13'
К. Стуани
45'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Мидлсбро
90'
Замена
Д. Наджент
️️️️
А. Негредо
83'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Э. Нсуе
Желтая карточка
Л. Гуч
81'
Замена
Й. Асоро
️️️️
Д. Уотмор
81'
ГОЛ! 1:2!
П. ван Анхолт
71'
59'
Замена
А. Адома
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Д. Ленс
️️️️
П. МакНэйр
45'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Стуани
Пас отдал
А. Негредо
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Д. О'Ши
37'
26'
Желтая карточка
А. Клэйтон
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
7
Линден Гуч
АП
6
Джек Родуэлл
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Адам Форшоу
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
34
Томас Робсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
48
Джош Робсон
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Манноне
17
МакНэйр
16
О'Ши
22
Лав
15
ван Анхолт
3
Джилободжи
6
Родуэлл
7
Гуч
24
Янузай
9
Дефо
20
Уотмор
3-3-1-3
1
Гьюзан
19
Барраган
32
Фрэнд
23
Гибсон
28
Форшоу
19
Даунинг
7
Клэйтон
11
Рамирес
21
Негредо
10
Нсуе
7
Стуани
16
О'Ши
20
Пиенаар
20
Пиенаар
16
О'Ши
17
МакНэйр
17
Ленс
17
Ленс
17
МакНэйр
20
Уотмор
29
Асоро
29
Асоро
20
Уотмор
10
Нсуе
4
Айяла
4
Айяла
10
Нсуе
11
Рамирес
37
Адома
37
Адома
11
Рамирес
21
Негредо
35
Наджент
35
Наджент
21
Негредо
Остались в запасе
Сандерленд
Мидлсбро
34
Томас Робсон
ЦП
48
Джош Робсон
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
34
Томас Робсон
ЦП
48
Джош Робсон
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Сандерленд - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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