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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Сандерленд
Саутгемптон - Сандерленд: обзор матча 27 августа 2016
Саутгемптон
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
85'
Д. Родригес
80'
Д. Дефо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сандерленд
90'
+1
Желтая карточка
Д. Родуэлл
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
85'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
П. Хейбьерг
82'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дефо
77'
Замена
Д. Лав
️️️️
Л. Гуч
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ч. Остин
74'
67'
Замена
Д. Ленс
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Тадич
67'
65'
Желтая карточка
С. Пиенаар
64'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
С. Дэвис
47'
Желтая карточка
Н. Редмонд
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ОП
7
Линден Гуч
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Сандерленд
1
Макс Стриек
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
21
Ромеу
10
Дэвис
27
Редмонд
23
Хейбьерг
10
Тадич
32
Остин
4-1-2-1-2
1
Пикфорд
22
Манкильо
3
Джилободжи
5
Коне
15
ван Анхолт
6
Родуэлл
7
Гуч
20
Пиенаар
24
Янузай
9
Дефо
16
Борини
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
32
Остин
16
Родригес
16
Родригес
32
Остин
10
Тадич
7
Лонг
7
Лонг
10
Тадич
7
Гуч
22
Лав
22
Лав
7
Гуч
20
Пиенаар
17
Ленс
17
Ленс
20
Пиенаар
16
Борини
20
Уотмор
20
Уотмор
16
Борини
Остались в запасе
Саутгемптон
Сандерленд
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Макс Стриек
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Мэри
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