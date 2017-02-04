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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Сандерленд
Кристал Пэлас - Сандерленд: обзор матча 04 февраля 2017
Кристал Пэлас
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Сандерленд
10'
Л. Коне
43'
Д. Ндонг
45'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сандерленд
Желтая карточка
Д. Панчеон
84'
78'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
А. Янузай
71'
Желтая карточка
Л. Коне
Желтая карточка
Д. Уорд
66'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. МакАртур
62'
57'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Д. О'Ши
52'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Делэйни
45'
45'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дефо
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ндонг
Желтая карточка
В. Заа
33'
31'
Желтая карточка
А. Янузай
Замена
Д. Ледли
️️️️
Й. Кабай
27'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Коне
6'
Желтая карточка
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
АП
2
Билли Джонс
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Хеннесси
24
Данн
17
Делэйни
5
Томкинс
15
ван Анхолт
25
Уорд
40
Панчеон
29
Кабай
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
4-3-2-1
1
Манноне
64
Денайе
16
О'Ши
5
Коне
16
Овьедо
2
Джонс
7
Ларссон
22
Ндонг
24
Янузай
6
Родуэлл
9
Дефо
29
Кабай
16
Ледли
16
Ледли
29
Кабай
17
Делэйни
25
Таунсенд
25
Таунсенд
17
Делэйни
11
МакАртур
14
Реми
14
Реми
11
МакАртур
16
О'Ши
15
Лескотт
15
Лескотт
16
О'Ши
24
Янузай
20
Пиенаар
20
Пиенаар
24
Янузай
6
Родуэлл
24
Гибсон
24
Гибсон
6
Родуэлл
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сандерленд
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
12
Мика
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Кристал Пэлас - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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