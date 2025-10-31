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Жереми Матье
Новости
Жереми Матье - новости
Завершил карьеру
29 октября 1983 (42), Люксо-лес-Бэин
#22 | Защитник
190 см | 85 кг
Франция
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Топ-5 самых неожиданных работ футболистов после карьеры
2025.10.31 23:47
1
Экс-защитник «Барселоны» во второй раз объявил о завершении карьеры
2023.10.23 18:23
Матье: «В «Барселоне» меня убили. Чувствовал себя одиноким»
2021.02.23 08:58
1
Фото
Экс-защитник «Барселоны» Матье завершил карьеру в 36 лет
2020.06.25 20:23
1
Матье хочет разорвать контракт со «Спортингом»
2018.06.12 07:55
1
Матье ушел из сборной Франции
2017.11.16 11:42
Фото
Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca
2017.10.23 20:49
10
Матье помнит о своих плохих отношениях с руководством «Барселоны»
2017.09.25 11:15
2
Матье раскрыл мотивы перехода Неймара в «ПСЖ»
2017.09.21 11:43
10
Матье: «Курение? В футболе я такой не первый и не последний»
2017.09.04 13:31
4
Фото
Матье перешел из «Барселоны» в «Спортинг»
2017.07.07 16:34
7
«Барселона» разрешила Матье тренироваться со «Спортингом»
2017.07.01 16:57
1
Матье намерен перейти в лиссабонский «Спортинг»
2017.06.20 13:25
1
«Барселона» летом расстанется с пятью игроками
2017.06.16 18:14
6
Тельо и Матье покинут «Барселону»
2017.06.09 09:44
1
Защитник «Барселоны» Матье рассматривает предложения от двух клубов
2017.05.28 19:25
«Барселона» готова расстаться с Тураном и Матье
2017.05.12 16:26
3
«Барселона» близка к подписанию Тео Эрнандеса
2017.04.30 08:38
3
Матье, Туран и Маскерано могут покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна
2017.04.13 19:01
10
Джеррард: «Не знаю, почему Матье играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды»
2017.04.12 19:12
10
Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Динь, Гомеш и Матье
2017.02.20 19:48
56
Защитник «Барселоны» Матье выбыл на три недели
2016.10.26 16:35
Матье получил травму голеностопа
2016.10.26 08:28
В первом тайме матча против «Манчестер Сити» «Барселона» потеряла двоих защитников
2016.10.19 23:00
2
Матье завершил карьеру в сборной
2016.10.01 01:55
Месси, Иньеста и Матье попали в заявку «Барселоны» на игру с «Алавесом»
2016.09.10 13:41
Энрике: «Месси в состоянии сыграть с «Алавесом»
2016.09.10 12:00
Иньеста из-за травмы выбыл на две недели, Матье – на три
2016.08.15 15:18
1
«Арсенал» интересуется Матье
2016.08.12 13:50
«Барселона» готова продать Матье
2016.07.21 06:49
3
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